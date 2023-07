Santa Croce senza internet da giorni, "la situazione non è sostenibile"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Non c'è pace per i cittadini di Santa Croce di Magliano che si ritrovano senza linea internet, nel giro di pochi giorni.

Si registra la caduta del servizio di connessione internet a casa e nelle attività commerciali e professionali. Quindi, Smart tv, computer, tablet e cellulari sono fuori linea. E se per cellulari e tablet c’è sempre possibilità di ricorrere alla connessione dei gestori, per le apparecchiature fisse di casa o delle attività, come i pc e le televisioni smart, il problema diventa insormontabile e la situazione diventa insopportabile.

«Vergogna! Oggi è la seconda volta che a Santa croce di Magliano e dintorni non funziona internet. Centinaia e centinaia di attività commerciali e professionali, inclusi istituti di credito ed uffici postali sono chiusi. Chi paga questi disservizi? Ci sono imminenti scadenze fiscali (31/07/23) e molte operazioni commerciali che sono saltate. Chi risarcirà tutti questi disservizi? Paghiamo le tasse più alte in Italia. Ma dove sono i servizi? Chi si preoccupa di tutto questo? La sanità non esiste più. Aeroporti e autostrade non ci sono. Ferrovia niente. Acqua un giorno di e uno no. E parliamo di elezioni. Di nuovi consigli. Lasciamo perdere. Chi abbandona questa regione, non fa bene. Fa benissimo. Non ci sono più speranze».