Cantieri e rumori, nuova ordinanza sugli orari "ammessi"

TERMOLI. Ancora una ordinanza che va a disciplinare i rumori provenienti dalle attività di cantiere a Termoli, a distanza di nemmeno 3 settimane dall’ultima (datata 7 luglio), basata sulle “Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica di Termoli che regolamenta l'attività rumorosa temporanea riconducibile a cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Nell’ordinanza a firma del dirigente Gianfranco Bove, è stata considerata la necessità di disciplinare, nel dettaglio, gli orari di esercizio dei cantieri per i quali è ammessa l'autorizzazione in deroga alle disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; ravvisando, inoltre, l'opportunità di definire le fasce orarie nell'ambito delle quali è concessa l'esecuzione di lavorazioni che prevedono l'utilizzo di macchinari particolarmente rumorosi.

Il dirigente ordina l'osservanza delle seguenti disposizioni in materia acustica: a) che per tutti i cantieri riconducibili ad interventi per i quali si necessita del titolo edilizio abilitativo (PdC, SCIA, CIL e CILA) e per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione in deroga alle disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Termoli, le attività rumorose siano concesse solo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 8 alle ore 19, nei giorni feriali;

- dalle ore 8 alle ore 14, nei giorni prefestivi;

b) che l'esecuzione di lavorazioni con l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, sia ammessa solo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, nei giorni feriali;

- dalle ore 9 alle ore 12, nei giorni prefestivi.