Dal caldo africano all'allerta meteo gialla, temperatura in picchiata di 12 gradi

TERMOLI. Temperature in picchiata anche di dodici gradi rispetto a ieri. Il caldo intenso di matrice africana si è allontanato dalla nostra costa, per fortuna, dopo giorni micidiali e subito arriva anche l’allerta meteo gialla da parte della Protezione civile, col fronte dell’instabilità meteo che scende sulla penisola, dopo i disastri e i lutti provocati al Nord.

Effetti ineluttabili del cambiamento climatico che come affermano gli esperti parte da lontano, non certo da tempi recenti.

In ogni caso, l’addio al caldo torrido è un toccasana, sperando che tutti fili liscio.

Per i climatologi di 3Bmeteo.com, «Dopo giorni e giorni di clima estremo il tempo ritorna alla normalità sul nostro Paese. L'anticiclone africano oltre ad aver portato caldo eccezionale e temperature record al Sud ha anche accentuato i contrasti termici e favorito i fenomeni violenti epocali che hanno colpito il nord Italia. Questo accade quando una figura barica più tipica delle latitudini africane va a finire nella fascia delle medie latitudini. Ma ora l'incubo africano è finito e al suo posto arriva l'anticiclone delle Azzorre. Meno caldo, meno contrasti termici e di conseguenza eventuali fenomeni "normali" per il nostro settore. Ci accompagnerà per qualche giorno e porterà tempo stabile su gran parte d'Italia con temperature temporaneamente in linea col periodo. L'unica insidia sarà costituita da infiltrazioni di matrice atlantica che scorreranno lungo il suo bordo settentrionale. Saranno proprio queste correnti umide a portare dei piovaschi e dei temporali su alcune zone del Nord ma niente paura, non saranno temporali estremi come quelli dei giorni scorsi. Vediamo allora come andrà il tempo fino al weekend.

Tra giovedì e venerdì è atteso un debole passaggio instabile sulle regioni settentrionali, si esprimerà soprattutto nella giornata di venerdì 28 luglio con qualche rovescio o temporale sui settori alpini e prealpini, in particolare quelli orientali. Sul resto del Nord pochi addensamenti, leggermente più presenti a tratti sulla Liguria ma con scarsa probabilità di fenomeni. Sole prevalente al Centro e al Sud. Le temperature si manterranno su valori pienamente normali, la ventilazione sarà mediamente occidentale o meridionale.

Nel corso del weekend 29-30 luglio, avremo un secondo passaggio instabile al Nord. Questa volta i fenomeni potrebbero risultare più diffusi sui settori alpini e prealpini e coinvolgere a tratti anche le alte pianure, occasionalmente la Liguria. Il transito dovrebbe esprimersi soprattutto tra il pomeriggio e la sera della giornata di sabato. Sul resto della Penisola sole prevalente ma con caldo in aumento al Sud soprattutto sulle Isole Maggiori dove si riaffaccerà un pochino di anticiclone africano richiamato dalla saccatura atlantica. La ventilazione risulterà meridionale sabato, occidentale domenica».