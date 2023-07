Aiga Termoli-Larino: Riconfermata presidente l'avvocato Clementina Vitale

TERMOLI. Nella giornata di ieri l'assemblea della Sezione Aiga di Termoli-Larino ha confermato la rielezione, quale Presidente di Sezione, dell'avvocato Clementina Vitale per il biennio 2023 -2025. Vicepresidente avvocato Alfonso Delliquatri, Segretario Avvocato Giacomo Cianfagna Bracone, Tesoriere dottoressa Alessandra Chiavaro.

Consigliere effettivo- Referente Onac avvocato Monica Mastrantonio,

Consigliere effettivo Responsabile Consulta dei Praticanti dottoressa Marta Petti,

Consigliere effettivo dottoressa Stella Fusco,

Consigliere effettivo dottor Marco Loreto,

Consigliere supplente Avvocato Fiorenza Del Borrello,

Consigliere supplente Avvocato Fabio Vinicio Nato. S

Sarà un nuovo biennio ricco di confronti, formazione ed eventi da condividere con la Giovane Avvocatura e non. Il nuovo Direttivo è espressione della continuità del lavoro già svolto in modo eccellente in questo ultimo biennio dal Direttivo uscente, che ha portato la Sezione di Termoli-Larino ad essere un fiore all'occhiello per l'AIGA Nazionale. Competenza, entusiasmo, passione, senso associativo saranno i presupposti per affrontare nuove sfide ed impegni volti alla tutela della Giovane Avvocatura.