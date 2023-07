Rotatorie e cantieri stradali, come cambia la viabilità su viale Pertini

TERMOLI. Prim’ancora di vedere realizzato il nuovo polo di grande distribuzione, con la piattaforma Lidl, che sorgerà sul viale Pertini, è a buon punto la rotatoria che disciplinerà la viabilità all’ingresso della struttura, che sorge proprio sulle rampe di uscita e di ingresso della Tangenziale (uscita per chi viene da Sud e ingresso per chi si dirige a Nord).

Una modifica importante e se vogliamo radicale, subito dopo il ponte che sovrasta l’autostrada A14, che metterà in sicurezza un tratto di strada tra i più trafficati della città, che collega la zona di San Pietro-Porticone al centro abitato più prossimo al centro, con la presenza di centri commerciali, scuole e uffici, oltre che un numero di residenti a 4 zeri.

Oltretutto, poche centinaia di metri dopo è in corso di completamento anche la rotatoria di via Brasile, realizzata dal Comune di Termoli per mettere in sicurezza l’incrocio che chiude via Madonna delle Grazie, in corrispondenza della caserma dei Carabinieri.

L’intervento su viale Pertini, invece, è a carico del privato, nell’ambito del progetto di realizzazione di un nuovo polo commerciale, mediante la parziale demolizione di immobili esistenti e la ricostruzione con ampliamento.

Tra le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo era stata prevista la realizzazione, contestuale al programma costruttivo, delle opere di messa in sicurezza della viabilità rappresentate da un incrocio disciplinata da una rotatoria.

L’intervento è a cura della Pollice Costruzioni, su cui si è stata convocata nel luglio 2022 la conferenza di servizi alla quale erano state chiamate a partecipare le Amministrazioni, gli Enti ed i Gestori di beni e servizi pubblici, e in particolare: Anas S.p.A., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Regione Molise, Asrem, Acea Molise S.r.l., Enel Distribuzione S.p.A.; 2i RETE Gas S.p.A. e Comune di Termoli.

Nel corso delle settimane successive furono acquisiti dalla Struttura del settore Urbanistica i vari pareri, quindi sono state indicati alcune prescrizioni da osservare, in materia di posa delle barriere di sicurezza e ripristino delle zone pavimentate, oltre che l’utilizzo di una idonea segnaletica e di un impianto di illuminazione adeguato alle rampe di ingresso e uscita della Tangenziale.

