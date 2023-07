Dal liceo classico Perrotta alla Villanova University, Martina ringrazia tutti

GUGLIONESI. Costanza, perseveranza, forza di volontà e passione. Il 30 giugno 2016, intervistammo una ragazzina di 12 anni che sognava di diventare la nuova Federica Pellegrini.

Sono passati 7 anni e quella ragazzina, ormai donna, ne ha fatta di strada, conquistando tantissime medaglie d’oro, facendo incetta di vittorie e portando in alto il nome di Guglionesi.

Parliamo della nuotatrice Martina Lonati che, oggi, si prepara a vivere un’altra meravigliosa esperienza.

Perché Martina oltre a essere una grandissima nuotatrice e ad aver un talento innato, non ha mai messo da parte lo studio e, anzi, scelse, e lo disse in tempi non sospetti, che avrebbe scelto il liceo classico di Termoli.

È così è stato.

Cinque anni pieni di soddisfazioni nel campo scolastico e nel nuoto.

Martina si è diplomata qualche settimana fa, prendendo il massimo dei voti e non finisce qui, perché ha vinto una borsa di studio, grazie al nuoto, per la “Villanova University” di Philadelphia negli Stati Uniti.

Sia Martina che i genitori vogliono ringraziare tutto il liceo classico di Termoli, a partire dai professori, sempre pronti a sostenere Martina, fino ad arrivare agli assistenti della segreteria.

«Anche quando Martina si assentava per disputare delle gare, i professori sono sempre stati comprensivi. Una famiglia grande che è stata di supporto in questo cammino- ci racconta la mamma- Martina a breve partirà e io mi sento di ringraziare la professoressa d’inglese che ha tradotto tutte le pagelle per poterle inviare alla Villanova University, e anche tutto il personale amministrativo che, nel giro di poco tempo e con poco preavviso, ha preparato tutti i documenti. Martina non poteva scegliere scuola migliore del liceo classico».

Sapevamo che era un talento e lo ha dimostrato in svariate occasioni.

Ad maiora Martina, la tua famiglia è orgogliosa di te come tutta la comunità guglionesana.