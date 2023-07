Summit mondiale delle Zes, Roberti all'incontro organizzativo di Bari

TERMOLI. Il summit mondiale delle Zes al centro della visita di ieri a Bari, dove ha preso parte anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica, Manlio Guadagnuolo, ha accolto ieri mattina, negli uffici della Zes Adriatica, Mohammed Alzarooni, presidente della World Free Zone Organization, accompagnato dalla delegazione del board della WFZO. Durante l’incontro, sono stati discussi i dettagli organizzativi dell’evento AICE 2024. Inoltre, il Presidente Alzarooni ha elogiato l’impegno e l’entusiasmo mostrati dal Commissario e dalla sua struttura di supporto nella preparazione dell’evento, e ha espresso il desiderio di realizzazione in Italia il miglior summit mondiale della storia della WFZO.

A seguito, Alzarooni e la delegazione della WFZO sono stati accompagnati in visita ai luoghi che ospiteranno l’evento a Bari dal 19 al 21 giugno 2024, ossia la Fiera del Levante, il Castello Svevo e il Teatro Petruzzelli. Nella mattinata si è tenuta anche la visita all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e, nel pomeriggio, l’incontro istituzionale in Regione Puglia, alla presenza di:

Raffaele Piemontese, Vicepresidente Regione Puglia; Francesco Roberti, Presidente Regione Molise; Eugenio Di Sciascio, Vicesindaco di Bari; Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia; Michelangelo Eleuteri, Direttore commerciale Intesa Sanpaolo.

Sempre ieri mattina, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi- nella nostra sede di Bari di #adspmam- ha ricevuto la visita del Presidente della World Free Zones Organization (WFZO), S.E. Dott. Mohammed Alzarooni, del Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica, Manlio Guadagnuolo, di Cesare Zingone, Consigliere di Amministrazione WFZO, e di una delegazione di funzionari in previsione di AICE 2024 (Annual International Conference Exhibition) della WFZO, che si terrà a Bari dal 19 al 21 giugno 2024, a margine del G7 previsto nello stesso periodo in Puglia.

Aice è la Conferenza mondiale e il principale evento internazionale delle circa 5.000 Zone Economiche Speciali (Zes) e 2.260 Zone Franche di oltre 140 Paesi che riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, gli investitori, i Ceo di importanti multinazionali, gli esperti del settore di tutto il mondo e tutte le parti interessate al settore a livello globale.

Nel corso dell'evento si discuteranno le ultime tendenze, sfide e opportunità nel settore globale delle Zes e delle Zone Franche.

Alcuni dei temi trattati in Aice 2024 guarderanno al futuro delle Zes mondiali:

Dall'intelligenza artificiale all'Ict alla trasformazione digitale;

Dalla transizione energetica a quella ecologica, in linea con gli obiettivi Sdg (Sustainable Development Goals) e Esg (Environment, Social, Governance) stabiliti dall'Agenda 2030 e recepiti nell'iniziativa Gasez (Global Alliance of Special Economic Zones) delle Nazioni Unite;

Dalla blue economy ad un altro tema di grande attualità, "infrastructure asset management”, per la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Infine, i nuovi orizzonti delle Zes, viste non solo come "empori" ma come aree specializzate per filiere produttive, inclusi investimenti turistici, farmaceutici e sanitari.

L'Adspmam sarà parte attiva nell'organizzazione dell'evento che rappresenterà un’occasione straordinaria per promuovere la ZES Interregionale Adriatica Puglia-Molise, per attrarre investimenti di importanti players internazionali e per plasmare il futuro delle Zone Economiche Speciali a livello globale!