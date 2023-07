Ponte dello Sceriffo: pendolari e conducenti, «Stufi dopo 5 anni di disagi»

PALATA. Protesta ieri sul Ponte dello Sceriffo, contro la chiusura al transito degli autobus, ormai dal sisma del 2018. Non vi ha potuto prendere parte un conducente della Sati, che percorre quella tratta sostitutiva indigesta ai passeggeri, che così ha rappresentato il problema: «Il problema del ponte dello sceriffo esiste da parecchio tempo. La fermata sul ponte era stata creata per evitare episodi spiacevoli. «Non riesco a capire perché si sia mossa solo Palata, visto che ci sono coinvolte Larino, Guglionesi, Montecilfone, Acquaviva, Castelmauro che usufruiscono di questo tratto, circa 100metri di ponte. Non prendere provvedimenti mi sembra un po’ vergognoso, a prescindere dal potere politico che si è avvicendato negli anni. Noi, parlo a nome mio e degli altri autisti, ci abbiamo messo del nostro anche perché è una fermata sicura anche se non è a norma, a dispetto di tutte le altre fermate che stanno sul tratto viario molisano.

Ricordo che solo 7 fermate sul tratto viario molisano sono a norma. Se noi autisti ci fossimo rifiutati sarebbe successo un bel caos. Facendo la fermata, ci assumiamo delle responsabilità che non ci competono, perché se succede qualcosa, l’assicurazione fa una rivalsa su noi autisti. Immaginate una persona che viene investita e muore, che responsabilità è per l’autista. Speriamo che con questa manifestazione si smuova qualcosa. Io sono uno di quei pochi autisti multati per aver fatto una fermata sulla Bifernina, l’azienda ha fatto ricorso al giudice di pace, l’ha perso perché la fermata non era a norma. Lo stesso problema che si è presentato alla fermata di Lucito, è stato ovviato con un semplice cartello, con su scritto vietato l’accesso ai mezzi superiori ai 75 quintali escluso autobus.

Avevo chiesto di fare una conferenza con la Provincia, con l’Anas, con i sindaci e con i gestori si servizio pubblico interessati a questo attraversamento. Non capisco perché permettano il transito, sul ponte, di mezzi che portano pietre con un carico di più di 400 quintali e non permettano il transito agli autobus. Non capisco questo lassismo. C’è gente che usufruisce del servizio pubblico per lavorare e per andare a scuola. Perché non hanno messo un semaforo? Perché non alternano il senso di marcia? Perché c’è tutto questo lassismo?».