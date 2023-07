Randagismo, il "Coordinamento associazioni animaliste" si appella alla popolazione

CAMPOBASSO. Tra le innumerevoli emergenza e situazioni di disagio c'è il fenomeno del randagismo. Per questo nasce un "Coordinamento associazioni animaliste molisane" capace di raccogliere 13 associazioni, che invita la popolazione a collaborare.

«Il neonato Coordinamento di 13 associazioni animaliste molisane, invita tutti i proprietari di cani ancora fertili ad evitare categoricamente l'accoppiamento e la riproduzione degli stessi. Le motivazioni sono diverse e riguardano in particolare, le gravi problematiche igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza che il randagismo sta creando sul nostro territorio regionale.

Le strutture di accoglienza dei randagi, inoltre, hanno già quasi tutte oltrepassato il numero massimo delle 250 unità così come dettato dalla normativa regionale vigente e si corre il rischio oramai prossimo che i comuni debbano ricoverare i propri cani in strutture fuori regione con costi di mantenimento pro cane molto più elevati.

La situazione generale del triste ed inarrestabile fenomeno del randagismo (fenomeno soprattutto culturale) ha raggiunto livelli da record, e vede il Molise, nonostante sia una nano regione, ai primi posti della classifica nazionale per numero di cani non regolarizzati in proporzione al numero di abitanti, si calcola che circa il 70% dei cani padronali non sia registrato presso l'anagrafe canina regionale, tutti cani dunque, potenziali randagi.

Questa assurda condizione è stata creata dal totale abbandono del territorio compiuto per oltre 30 anni da parte degli Enti preposti ad arginare il fenomeno in primis le 136 amministrazioni comunali ed i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria, che hanno omesso il controllo dei loro territori rivolto soprattutto le condizioni di detenzione dei cani di proprietà.

Il Coordinamento definisce questa situazione oramai non più sostenibile anche a causa di una totale mancanza di programmazione riguardo il fenomeno da parte degli Enti preposti, ed ha fortemente voluto l'istituzione di due tavoli tecnici presso le due Prefetture con il fine di stabilire in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, una linea programmatica di intervento da attuare in tempi relativamente brevi.

Questa sarà l'ultima opportunità, ribadisce il Coordinamento animalista, che verrà data ai nuovi rappresentanti della politica regionale, dopo di che le associazioni saranno costrette ad incrociare le braccia e fare esplodere definitivamente il fenomeno, che solamente grazie all’incessante lavoro profuso in tanti anni dai volontari operativi sul territorio si è riuscito ad arginare parzialmente. Un invito accorato, dunque, anche alla popolazione molisana affinché si impegni a non far proliferare ulteriormente i propri cani che non faranno altro che incentivare il numero dei cani rinchiusi in strutture oramai sature ed il numero dei randagi vaganti in regione».