“Edificio a energia quasi zero", nuovi lavori per la scuola "Jovine" di Portocannone

PORTOCANNONE. «I lavori della struttura scolastica di Jovine hanno occupato buona parte dei nostri primi 21 mesi di amministrazione, con ottimi risultati». Così il sindaco Francesco Gallo di Portocannone.

«Risoluzione di cavilli burocratici e svincolo dei pagamenti con ditta appaltatrice, candidatura a finanziamento PNRR e ottenimento dello stesso per ristrutturazione palestra, sub-appalto tra la ditta appaltatrice e nuova ditta molisana, realizzazione del sistema antincendio completo previsto con altri fondi ministeriali destinati ai lavori, adesione alla misura a sportello del GSE per l’efficientamento energetico dell’intera struttura- prosegue il primo cittadino. Oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo che stavamo cercando, il GSE ha accolto la nostra richiesta di prenotazione degli incentivi che vedrà il nostro edificio scolastico trasformarsi in “edificio a energia quasi zero”. In sostanza il GSE ci ha riconosciuto la somma complessiva di € 1.360.942,20 (a fondo perduto) per far sì che nel nostro edificio scolastico si realizzi: cappotto termico, efficientamento solaio aule e palestra, riscaldamento a pavimento, infissi nuovi ovunque, nuovi impianti, luci a LED, termoregolazione per gli ambienti, pompe di calore e installazione di 146 pannelli solari sul tetto. La scuola di Portocannone che registrava notevoli consumi di gas e di energia elettrica per circa 345 KWH, passerà ad edificio a energia quasi zero, con zero consumi di gas e consumi di energia elettrica pari a circa 2 KWH.

Nei prossimi mesi il faro della nostra azione amministrativa sarà ancora di più la scuola, avviare ciò che è già programmato, affidare i lavori della palestra tramite i fondi PNRR e procedere con gli atti di gara per assolvere all’ultimo finanziamento GSE.

Il lavoro, la tenacia e la forza di volontà non mancano, motivo per cui abbiamo ottenuto per la nostra scuola, in 21 mesi di amministrazione, altri € 1.660.942,20 (PNRR e GSE). Si passa ora alla realizzazione di tutto ciò, con la certezza ad oggi di avere a disposizione i fondi necessari per terminare i lavori in programma e rendere poi la stessa struttura fiore all’occhiello per la nostra comunità».