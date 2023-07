Goletta Verde conferma il mare molisano nei limiti di legge, ma si può fare di più

La conferenza stampa di Goletta Verde

TERMOLI. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Goletta Verde sui risultati delle analisi delle acque marine e lacustri in Molise. Dopo aver ringraziato la Guidotti ships per l'accoglienza, si è proceduto con la relazione dei dati.

Domenico Guidotti si è detto soddisfatto della collaborazione che annualmente avviene con "Goletta verde", auspicando che "i nostri mari siano sempre più puliti".

I dati sono stati presentati questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso il Guidotti Ships – Porto di Termoli. All’incontro hanno partecipato Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise; Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente; Chiara Costantino, Referente Youth4Planet Molise; Valeria Papili, Legambiente Molise APS; Rita Colaci, Assessora all’Ambiente del Comune di Termoli e Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro-Sud.

Sono tutti entro i limiti di legge i 5 punti campionati lungo le coste e le acque interne del Molise da Goletta Verde e Goletta dei laghi, le due campagne estive di Legambiente che monitorano lo stato di salute di mare e laghi. È questa in estrema sintesi il bilancio finale 2023 che emerge con una buona notizia per il Molise, che registra dei miglioramenti rispetto al bollettino dello scorso anno.

Per quanto riguarda i monitoraggi effettuati da Goletta Verde, sono 3 punti campionati lungo la costa, nella provincia di Campobasso: un punto a mare presso la spiaggia Sant’Antonio nel Comune di Termoli, e due presso la foce del Sinarca nel Comune di Termoli e alla foce del fiume Trigno nel Comune di Montenero di Bisaccia. Tutti e tre i punti sono risultati entro i limiti alle analisi microbiologiche effettuate dai laboratori presenti sul territorio: un ottimo risultato, visto che l’hanno scorso il punto della foce del Fiume Trigno era risultato fortemente inquinato.

La Goletta dei Laghi ha, invece, monitorato 2 punti nel Comune di Chiauci (IS): il primo campione è stato prelevato in località Civitelle, sulla sponda Nord, presso la diga; il secondo in località Fonte Casale, nel corso del fiume Trigno, prima dell’ingresso a lago. Tutti e due i campioni hanno dato riscontro positivo risultando entro i limiti di legge, come lo scorso anno.

“Monitorare costantemente lo stato di salute delle acque marine e dei bacini lacustri è una delle attività che vogliamo porre sempre più al centro delle azioni di tutela e controllo della regione – ha dichiarato Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente – dove l’attenzione e la sensibilità con cui il territorio sta rispondendo alla nostra campagna sono indicative di un cambio di approccio. Gli esiti positivi delle analisi, del resto, confermano questa tendenza. Un risultato positivo di questo genere, tuttavia, non deve certo fare abbassare la guardia sullo stato di salute delle acque molisane, ma anzi spingere a implementare azioni virtuose e investimenti per mantenerlo e migliorarlo”.

“Anche quest'anno abbiamo monitorato due foci "storiche" di Goletta Verde: quella del torrente Sinarca e quella del fiume Trigno – ha commentato Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise – La seconda, che l’anno scorso era fortemente inquinata, oggi risulta entro i limiti di legge. Inoltre, per quanto riguarda il torrente Sinarca, grazie all'avvio dello scorso anno dell'impianto di depurazione, il risultato è rimasto stabile rispetto al 2022. Questa è la dimostrazione che facendo funzionare gli impianti si può migliorare la qualità dei nostri corsi d'acqua. Sarà importante continuare a monitorare le due foci per prevenire lo scarico di reflui non depurati lungo l'asta dei due fiumi e migliorare l'efficienza energetica degli impianti di depurazione datati. Questo sarà sicuramente un compito della G.R.I.M., la società nata per la gestione delle reti idriche cittadine e degli impianti di depurazione, che è il primo passo per avviare un programma di utilizzo razionale ed efficiente dell’acqua anche dal punto di vista della depurazione”.

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuati da Goletta dei Laghi: "Anche quest'anno l'invaso di Chiauci presenta eccellenti valori di qualità delle acque, come certificato dal laboratorio Niro, al quale siamo grati per la preziosa collaborazione scientifica", – ha dichiarato Elisa Scocchera, portavoce Goletta dei Laghi di Legambiente – Sia il punto di prelievo di Civitelle, nei pressi della diga, che quello di Fonte Casale, in cui il Trigno si immette nell'invaso, mostrano livelli di inquinanti estremamente bassi, addirittura inferiori a quelli dello scorso anno. Abbiamo notato che, grazie alle precipitazioni primaverili, il livello del lago è aumentato rispetto allo scorso anno. Ma attenzione: nonostante abbia accumulato un po' di volume, il problema della siccità persiste. Nei prossimi anni continueremo, infatti, a monitorare attentamente il lago di Chiauci con la speranza che diventi un esempio di buona gestione per la preziosa risorsa acqua, in quanto sempre più scarsa, anche nella nostra Regione”.

Focus depurazione Molise 2023

Secondo il Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (III ciclo di pianificazione, 2021-2027), infatti, gli scarichi urbani rappresentano una pressione puntuale significativa per il 67% dei corpi idrici superficiali (fluviali, lacustri, di transizione e delle acque marino-costiere). Una tipologia di pressione che, da sola o assieme ad altre più o meno impattanti, impedisce a questi corpi idrici di raggiungere un buono stato, come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60)

Sul piano degli impianti di depurazione il Molise ne ha solo uno in procedura di infrazione (l’ultima, 2017/2181) ed è il depuratore di Termoli Porto, il quale però stando a notizie recenti, verrà dismesso e delocalizzato nella zona industriale di Pantano Basso, sempre nel comune di Termoli (CB).

L’Impegno di Goletta Verde e Goletta dei Laghi

Goletta Verde e Goletta dei laghi – giunte rispettivamente alla 37esima e 18esima edizione – puntano a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque marine e lacustri e sugli abusi che deturpano coste e rive.

Il monitoraggio scientifico

I prelievi di Goletta Verde e Goletta dei laghi vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Per la Goletta Verde, il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

LEGENDA – Goletta Verde

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO = Enterococchi intestinali > 200 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 500 UFC/100ml.

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali > 400 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 1000 UFC/100ml.

LEGENDA – Goletta dei Laghi

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 1000 UFC/100m

FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 2000 UFC/100ml