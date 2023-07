Si spegne a soli 34 anni il sorriso di Benedetta, cordoglio dei Vigili del fuoco al marito e collega

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un'altra giovane e splendida vita che sale in cielo a soli 34 anni. Cordoglio nella comunità di San Giuliano di Puglia, per la scomparsa di Benedetta Di Stefano, avvenuta oggi al Policlinico Umberto I di Roma, dove stava lottando contro un male incurabile. Comunità già duramente provata dai lutti di 21 anni fa.

Cordoglio diffuso anche negli ambienti dei Vigili del fuoco molisani, poiché il marito Antonio è uno di loro. Benedetta lascia anche il piccolo Christian. I funerali avranno luogo domenica 30 luglio nella chiesa madre di San Giuliano di Puglia. La camera ardente sarò allestito presso la casa funeraria Simone di Colletorto, dalle 8 di domenica 30 luglio.

Al collega Antonio Santopolo giunge il messaggio di cordoglio da parte di tutti colleghi della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del comando provinciale di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano. Alle famiglie Santopolo e Di Stefano il cordoglio anche di Termolionline.

A formulare un messaggio di adesione al lutto anche l'ingegner Nicola Felice, originario di San Giuliano di Puglia.

«Ciao Benedetta, notizia più triste e struggente non potevamo avere oggi nell'apprendere la fine della tua vita terrena a causa di una delle più tremenda malattia.

Non è bastata la tua caparbia e forte resistenza, il destino crudele ha prevalso.

Per la tua troppo giovane età, solo 34 anni vissuti in terra, è una sentenza molto dura da accettare da parte di tutti: l'amato Antonio, il tuo amatissimo piccolo Cristian, mamma e papà, la sorella Rosanna, i parenti tutti, amici, tuoi conoscenti e la comunità Sangiulianese.

Sarà per me un ricordo indelebile l'ultimo contatto avuto con te con la telefonata di alcune settimane fa, in presenza di Rosanna, riscontrando la forza la determinazione e il coraggio di combattere contro il "mostro" che purtroppo anche per te si è dimostrato invincibile.

Benedetta, riposa in pace, siamo certi che dalla nascita in cielo della tua nuova vita eterna non farai mancare la forza per superare il grande dolore, e la guida nella vita futura ai tuoi cari Antonio, Cristian, familiari e a noi tutti.

Resterai per sempre nel mio cuore, nei miei ricordi e nelle preghiere».