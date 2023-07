Pallante incontra il comandante provinciale dell'Arma Dellegrazie

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha ricevuto questa mattina, a Palazzo D'Aimmo, il colonnello Luigi Dellegrazie, comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso. Cordiale e approfondito il colloquio tra i due vertici istituzionali dell'Assemblea legislativa e dell'Arma, che ha toccato diversi punti di interesse e competenza comuni.

Il presidente Pallante ha espresso gratitudine per l'operato delle forze dell'ordine, e in particolare per quello dei Carabinieri, che -ha detto- svolgono un importante ruolo di presidio territoriale, di prevenzione e di garanzia di sicurezza, a beneficio del tessuto socio-economico regionale.

Il colonnello Dellegrazie, dal canto suo, tra le altre cose, ha rivolto al presidente Pallante e all'intero Consiglio regionale gli auguri di buon lavoro per l'avvio della XII Legislatura.