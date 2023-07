Dieci anni del Comitato San Timoteo: riflessioni e prospettive future

TERMOLI. Dieci anni di presenza e attività del Comitato: riflessioni e proposte del passato e prospettive future.

Il 26 luglio 2013 si è Costituito a Termoli il Comitato San Timoteo, in occasione della ricorrenza del decimo anno di attività civica avvenuto il 26 luglio scorso. Lunedì prossimo, 31 luglio prossimo, alle ore 10 nei locali della Parrocchia San Timoteo (sede del Comitato) in via Pepe, è indetta una conferenza stampa per ripercorre i momenti vissuti, le riflessioni e proposte formulate, gli incontri e gli interventi avuti con assemblee e sedute tematiche nelle diverse istituzioni.

Sarà inoltre e principalmente occasione per illustrare le nuove idee, proposte e iniziative che si ritiene debbono essere realizzato nel breve e medio tempo da venire; nonché organizzazione, ruolo e la funzionalità del Comitato per il futuro.