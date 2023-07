Un solo medico in Cardiologia, «Lunedì l'Emodinamica a singhiozzo e sospesi i ricoveri ordinari»

TERMOLI. Ha tenuto botta dopo le polemiche vibranti per il mese di luglio, ma ora, con l'arrivo del periodo più intenso dell'estate (ma anche delle ferie) comincia a tornare a singhiozzo il servizio salvavita di Emodinamica all'ospedale San Timoteo.

La "riduzione delle attività di emodinamica e la sospensione dei ricoveri ordinari" è quanto previsto dal primario di Cardiologia, Bruno Castaldi, che ha inviato la comunicazione al direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo.

«Si comunica che a seguito della persistente carenza di personale medico e delle necessità di dover concedere riposi compensativi e necessari periodi di ferie, in assenza di soluzioni praticabili, da lunedì 31 luglio il servizio di Emodinamica sarà attivo solo dalle ore 14 alle ore 8. Per la presenza di un solo medico in servizio si procederà anche al blocco dei ricoveri ordinari e verranno assicurati solo i ricoveri urgenti e non procrastinabili. Si resta in attesa di disposizioni in merito alle modalità di trasferimento (personale deputato) di eventuali urgenze emodinamiche nella fascia oraria 8-14».

A diffondere la nota è stato l'avvocato Enzo Iacovino, che ha così commentato questa evoluzione.

«Sempre a proposito di sanità pubblica! A Termoli è vietato stare male e accedere a Emodinamica dalle ore 8 alle ore 14. E infatti, a causa della persistente carenza di medici, il direttore dell’Uosvd di Cardiologia di Termoli ha disposto che Emodinamica sarà attiva solo dalle ore 14 alle 20. Inoltre, a causa della presenza di un solo medico in servizio verranno bloccati i ricoveri ordinari. Ora mi chiedo come sia possibile tutto questo essendo il presidio ospedaliero di Termoli riferimento di una popolazione di oltre 100mila persone che si raddoppia durante il periodo estivo. La smettano i politicanti di partecipare a inutili convention dei privati e si dedichino alla cosa pubblica per il bene e la salute pubblica. Se persisterà l’interruzione di pubblico servizio saremo costretti ad adire le autorità giudiziarie amministrative e penali!»