Fermi tutti, già sospeso lo spazzamento programmato: se ne riparla dopo l'estate

TERMOLI. Non ci sarà più la corsa a trovare parcheggi all'alba per liberare gli stalli in vista delle due ore di spazzamento programmato. A conclusione della prima settimana del nuovo ciclo, che ha ripristinato dopo l'autunno 2019 (quando venne stoppato), ma in via sperimentale, al mattino presto e non più al primo pomeriggio, come avveniva in precedenza, il servizio di spazzamento programmato di strade e piazze, il bilancio è stato negativo, in questa fase estiva, dove far sostare l'auto è un esercizio di pura fortuna per chi non ha box o garage nella zona più centrale della città.

Non a caso, rimostranze continue da parte dei residenti appena diffuso il calendario e ora si fa retromarcia, o meglio si sospende tutto, come ha reso noto il Comune di Termoli: «Per tutto il mese di agosto, e fino a nuova data da destinarsi, è temporaneamente sospeso il servizio di spazzamento stradale». In realtà, la sospensione scatterà già da dopodomani, lunedì 31 luglio, quindi... godetevi l'estate cari automobilisti, non dovete più correre ai ripari... alla ricerca di parcheggi nei paraggi. E niente più multe per chi non lo avrebbe fatto. A settembre se ne riparlerà, ma con degli accorgimenti, allo studio l'ipotesi di limitarlo alla prima settimana di ogni mese.