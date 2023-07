Dalla Piazzetta invocano a gran voce: «Restituite decoro al centro storico»

TERMOLI. Lo spazzamento programma ripreso in via sperimentale appena lunedì scorso è stato sospeso per l’estate, troppi disagi a causa della carenza di stalli liberi dove parcheggiare temporaneamente la propria auto. Questo è pacifico, ma i residenti di piazza Mercato e dintorni si chiedono se sia sospeso anche l’altro spazzamento, perché nella zona del centro storico in cui abitano e per cui sono costretti ad alzare la voce troppo spesso, per i canoni di chi dovrebbe curare igiene e decoro urbano, la situazione non muta. Rappresentata con sdegno appena domenica scorsa, nell’avvicinarsi al periodo clou della stagione turistica, non si intravede alcun miglioramento. Il bollettino di segnalazione che arriva a Termolionline è ormai quotidiano.

«Purtroppo nulla è cambiato, siamo arrivati al weekend con le strade sempre più sporche, lo abbiamo anche segnalato a chi di competenza, ma stando ai fatti senza riscontro, non smetteremo di insistere fino a quando qualcuno ci ascolterà, di notte ormai la piazza viene presa in ostaggio e noi residenti chiudi in casa. La situazione peggiora, nessun lavaggio, si aggiungono altri scoli di bidoni puzzolenti, ora dovrebbe essere fatto un sopralluogo per vedere la realtà e l’inciviltà», lamentano alcune delle famiglie che abitano lì. «Non sappiamo se esista un calendario per la pulizia della piazzetta, ma sono settimane che non vediamo nessuno».

Galleria fotografica