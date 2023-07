Risolti i problemi idrici nelle zone periferiche di Larino

LARINO. Risolto l'annoso problema di approvvigionamento idrico nei mesi estivi delle zone alte del Montarone.

Si sono conclusi, infatti, nelle scorse ore, i lavori programmati dall'amministrazione comunale e tesi a garantire la corretta fornitura idrica in quella zona della città dove spesso si registravano carenze idriche dovute alla scarsità di acqua proveniente dal Molisano destro.

Nello specifico, grazie ai tecnici comunali, si è proceduto all'installazione di due nuove pompe in parallelo per rinforzare la rete idrica che proviene da Montorio nei Frentani collegandole al Molisano centrale. Insieme alle due pompe sono stati installati due 2 sfiati ed una valvola di ritegno, è stato modificato il collettore idrico, installato un pozzetto di ispezione con la realizzazione contestuale di un impianto elettrico asservito alle pompe con controllo preimpostato ad orario e, al termine, la ditta incaricata, si è occupata anche del ripristino dello stato dei luoghi.

Le lavorazioni effettuate garantiscono la corretta fornitura idrica in tutte le zone alte del Montarone fino al punto più alto ubicato in corrispondenza di un immobile di proprietà privata.

I lavori effettuati garantiranno la costante erogazione del flusso idrico in quella zona della città che ci consentirà da subito di evitare le chiusure della rete idrica anche a valle in contrada Colle Silvano, in quanto il bacino di utenza sarà completamente soddisfatto, proprio grazie alle due nuove pompe installate.