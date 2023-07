Amore e cura per l'ambiente: "Passeggiata Ecologica riuscita a Campomarino Lido!"

CAMPOMARINO LIDO. Amore e cura per l'ambiente: Passeggiata Ecologica riuscita a Campomarino Lido! Nella giornata di ieri pomeriggio, un gruppo di cuori premurosi si è unito per una Passeggiata Ecologica da Piazza Aldo Moro alla Pineta di Campomarino Lido. Con il sostegno di 10 partecipanti determinati, abbiamo rimosso 50 kg di rifiuti, dimostrando il nostro impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Durante il percorso, abbiamo avuto l'opportunità di sensibilizzare i passanti sull'importanza dell'esempio costante, anche durante le calde giornate estive.

La nostra missione è di ispirare gli altri a prendersi cura dell'ambiente, passo dopo passo. È stata un'occasione di grande valore avere con noi l'assessore dell'Ambiente di Campomarino, Anna Pollace, che ha ascoltato con attenzione i cittadini durante tutto il tragitto. La sua presenza ha reso l'esperienza ancora più significativa. La partecipazione delle famiglie è stata commovente: una dolcissima bimba ha dimostrato con il suo sorriso quanto sia semplice contribuire a rendere l'ambiente un posto migliore. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, i sostenitori e coloro che hanno contribuito a questa meravigliosa iniziativa di amore per la natura e per la comunità. Insieme, possiamo continuare a proteggere e amare il nostro ambiente!»