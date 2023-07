Scatta il divieto di fare lavori edili tra la ferrovia e il mare fino al 3 settembre

TERMOLI. In vigore da stasera il provvedimento che ordina lo stop ai lavori nella zona turisticamente più "centrale" nel periodo di maggiore affollamento, come avvenuto negli ultimi anni.

Progressivamente, questa ordinanza è stata portata a fine luglio, così anche nel 2023. La durata è fino a domenica 3 settembre.

«Con l’avvio della stagione estiva si registra un notevole incremento dell’afflusso turistico nella città ed in particolare nel Borgo Antico, lungo i litorali e nel centro urbano; la presenza dei cantieri di lavoro, attualmente aperti per l’esecuzione di interventi edilizi nelle zone indicate, comportano disagi ai turisti, alle attività economiche ed allo svolgimento delle manifestazioni ed eventi di varia natura in programma nel periodo estivo.

Ravvisata, pertanto, la necessità di sospendere temporaneamente i lavori edili in corso e di sgomberare strade e piazze da materiale di cantiere e mezzi d’opera presenti sul territorio comunale nella zona compresa tra la ferrovia ed i litorali per eliminare i disagi descritti; si ordina la sospensione di tutti i lavori edili e lo sgombero dei materiali e dei mezzi d’opera insistenti sulle aree di circolazione pedonale e veicolare, nel periodo intercorrente tra le ore 24 di domenica 30 luglio alle ore 24 di domenica 3 settembre, in tutto il territorio del Comune di Termoli compreso tra la ferrovia e i litorali Nord e Sud, salvo specifiche deroghe che potranno essere concesse per specifichi casi contingibili e urgenti.

Si fa riserva di adottare ulteriori provvedimenti per le impalcature o altre occupazioni di suolo pubblico connesse a lavori che risultassero di particolare ingombro o di pregiudizio per il decoro urbano e del contesto ambientale.

In caso di inottemperanza della presente, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni».