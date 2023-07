L'ultimo commosso abbraccio a Benedetta Di Stefano

TERMOLI. In un clima di profondo cordoglio e commozione, la comunità di San Giuliano di Puglia si è stretta attorno alla famiglia Santopolo-Di Stefano, in occasione dei funerali alla chiesa madre della 34enne Benedetta Di Stefano.

Lutto cittadino in paese per volontà del sindaco Giuseppe Ferrante, nella località nel cuore di tutti per la tragedia della Jovine di 21 anni, che oggi è tornata a rendere omaggio e a piangere una giovane donna, che lascia marito e bimbo di appena 20 mesi.

A celebrare le esequie di Benedetta, salita in cielo due giorni fa al Policlinico Umberto I di Roma, a causa di un male incurabile, don Pietro Cannella, con don Angelo Castelli.

La chiesa gremita di parenti, amici, i genitori e il marito affranti dal dolore dopo 11 mesi di speranza che Benedetta aveva prima di tutti, come ha affermato Don Pietro durante l'omelia, espressa dai messaggi inviati a lui e che Benedetta era aiutata molto dalla preghiera. I canti intervallati dagli irrefrenabili singhiozzi della mamma e anche dai componenti del coro che oggi ha sofferto molto nel far memoria dei due precedenti momenti di gioia quando hanno cantato per il matrimonio di Benedetta e Antonio e anche al battesimo di Cristian il 29 maggio 2022, oggi c'era silenzio e lacrime. L'omelia è stata scandita dall'evidente commozione del sacerdote che ha ricordato gli altri due sacramenti del matrimonio e del battesimo che lui ha celebrato a distanza di pochi anni oltre a far riferimento alle letture odierne con la vita di Benedetta. Ha chiesto a Dio che Benedetta sia luce in questo dolore tanto forte per dare conforto con la sua presenza ai genitori, al marito, al figlio e a quanti gli hanno voluto bene.

