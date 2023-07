Sicurezza stradale in primo piano e quanti selfie sulla Lamborghini Huracan della Polizia

La manifestazione della Polizia stradale: l'intervista a Giovanni Citarella

TERMOLI. Una presenza che davvero non è passata inosservata, quella della Polizia di Stato ieri all'ingresso del borgo antico.

Tappa a Termoli, dalle 18 a mezzanotte e dintorni, con grande interesse e curiosità da parte delle migliaia di persone che hanno affollato il centro storico nell'ultima domenica di luglio a Termoli, della campagna di educazione stradale che la Polizia di Stato ha organizzato per l'estate 2023.

“E…state con noi”, questo il nome del progetto, che ha debuttato lo scorso 30 giugno e andrà avanti fino al 3 settembre, con incontri organizzati dalla Polizia stradale nelle località turistiche italiane.

L’iniziativa è rivolta ai viaggiatori che si sposteranno lungo strade e autostrade e tocca 27 località in 10 regioni: Veneto, Sicilia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Campania e Calabria.





Nelle principali piazze balneari di queste regioni faranno tappa il Pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia stradale fa scuola di sicurezza e la Lamborghini Huracan della Stradale, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

Per la Polizia stradale della questura di Campobasso presenti il comandante Giovanni Citarella e il sostituto commissario, che guida la sezione distaccata di Termoli, Salvatore Augelli, oltre agli agenti sia legati al progetto che del posto.

È stato possibile provare un simulatore di guida, testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza ed altre attività interattive dove sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

Tutte le attività sono finalizzate a sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere sulla strada, anche in considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico attesi nei fine settimana.

Galleria fotografica