«Rio Vivo in mano a parcheggiatori abusivi?»

TERMOLI. «Rio Vivo in mano a parcheggiatori abusivi?» Domanda provocatoria ma che trae spunto dalla realtà, almeno quella rappresentata da una giovane mamma, che ha così descritto la sua esperienza. Tutt'altro che edificante.

«Ieri mi sono trovata a vivere un'esperienza molto spiacevole. Rio Vivo, domenica mattina, ultima domenica di luglio, scendo al mare, caldo torrido, parcheggi ovviamente introvabili. Due signori amichevoli, mi avvicinano e mi dicono che avrei potuto parcheggiare davanti la roulotte dove vivono, grata per il loro spirito generoso, mi dirigo al mare. Niente di quella gentilezza rimaneva al mio ritiro dell'auto.

Ormai sera, buio, io e la mia bambina andiamo verso la macchina e già prima di arrivare uno di loro mi dice che sono stata troppo tempo parcheggiata li, leggermente aggressivo nel tono e minaccioso nell'atteggiamento, si manifestano parcheggiatori abusivi, essendo tardi, buio e con una bambina piccola, decido di dare loro l'obolo richiesto, e se con me non ci fosse stato un amico non so come sarebbe andata a finire. Tuttavia sono andata via con una grande amarezza, con un senso di impotenza, e frustrata perché il maschio decide di potersi permettere di intimidire la femmina.

Scrivo questo messaggio perché mi piacerebbe che questi fenomeni nella mia città non prendessero piede e che l'amministrazione comunale attraverso le forze dell'ordine tutelino chi, come me, è forse bersaglio ideale per forme di prevaricazione ed ingiustizia».