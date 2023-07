«In Cardiologia ad agosto via un altro medico, la politica non può più aspettare»

Il comitato San Timoteo compie 10 anni: l'intervista al presidente Nicola Felice

TERMOLI. Una conferenza stampa che non sa di Bandiera bianca, ma certo, i timori che erano stato avanzati dieci anni fa, era d'estate, si sono tutti appalesati.

Il comitato San Timoteo ha festeggiato i 10 anni di vita. Dieci anni di presenza e attività del Comitato: riflessioni e proposte del passato e prospettive future. Il 26 luglio 2013 si è Costituito a Termoli il Comitato San Timoteo, in occasione della ricorrenza del decimo anno di attività civica avvenuto il 26 luglio scorso.

Stamani, alle ore 10 nei locali della Parrocchia San Timoteo (sede del Comitato) in via Pepe, è stata indetta una conferenza stampa per ripercorre i momenti vissuti, le riflessioni e proposte formulate, gli incontri e gli interventi avuti con assemblee e sedute tematiche nelle diverse istituzioni.

Occasione per illustrare le nuove idee, proposte e iniziative che si ritiene debbono essere realizzato nel breve e medio tempo da venire; nonché organizzazione, ruolo e la funzionalità del Comitato per il futuro.

Il presidente Nicola Felice, alla presenza di Achille Iovine, di Laura Venittelli e Andrea Montesanto, questi ultimi come presidente della casa dei diritti e fondatore del gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", ha ripercorso i temi che hanno caratterizzato i due lustri, una sorta di anamnesi a cui si è giunti ora, purtroppo, col presidio pressoché smantellato, soprattutto di personale, come in Cardiologia, dove Felice ha annunciato un addio ulteriore di un medico ad agosto. Ma i problemi ci sono in tutti i reparti.

Tuttavia, secondo il presidente va ingaggiata la battaglia politica seria, col Decreto Molise e con la nomina del Governatore Francesco Roberti a commissario ad acta della sanità.