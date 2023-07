Roberti ancora all'opera in Provincia: «Stanziati 16,5 milioni per la rete viaria»

CAMPOBASSO. Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria delle Province: nel programma sessennale 2024-2029 del DM 125/2022, per la Provincia di Campobasso, stanziati 16.479.819,86 euro, a seguito delle relative richieste, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente della Provincia, Francesco Roberti.

Il Ministero, infatti, ha autorizzato e approvato gli interventi, così come di seguito: 1.177.129,99 euro per il 2024; 1.177.129,99 euro per il 2025; 3.531.389,97 euro per il 2026; 3.531.389,97 euro per il 2027; 3.531.389,97 euro per il 2028; 3.531.389,97 euro per il 2029.

Tale programma sessennale si aggiunge al DM 225 del 2021 sulla ripartizione e utilizzo dei fondi previsti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria delle Province, relativo al programma triennale 2021-2023 per altri 13.536.994,90 euro, ripartito così come segue: 4.119.954,97 euro per il 2021; 5.297.084,96 euro per il 2022; 4.119.954,97 euro per il 2023.

“In questi quattro anni del mio mandato – il commento del presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – abbiamo dato ampio spazio alle strade provinciali, considerando che era da troppo tempo che gran parte di esse aspettavano i lavori di manutenzione straordinaria. Dopo i fondi del programma triennale 2021-2023 per ponti e viadotti, si aggiungono già i fondi per la programmazione dei prossimi sei anni, le cui priorità, stanziati i fondi, ora dovranno essere stabilite. Al programma sessennale ho lavorato personalmente, insieme agli uffici della Provincia di Campobasso, che hanno dimostrato, ancora una volta, grandi capacità e competenze. Tra il programma triennale 2021-2023 e quello sessennale 2024-2029 parliamo di circa 30 milioni di euro, che stanno permettendo e permetteranno di gestire, soprattutto, la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti del territorio (ne sono presenti 242 nella rete stradale di competenza della Provincia, ndr)”.