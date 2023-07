Cardiologia, turni garantiti fino a Ferragosto col supporto di Montano e Spedaliere

TERMOLI. Il reparto di Cardiologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in sofferenza per la carenza di personale, al centro dell'attenzione dei vertici Asrem. Nella mattina in cui il servizio salvavita dell'Emodinamica è stato sospeso dalle 8 alle 14, la commissaria straordinaria Evelina Gollo ha avuto un briefing col primario Bruno Castaldi e con altri medici cardiologi, anche del distretto sanitario di base.

Da qui la soluzione temporanea per incrementare la possibilità di turni almeno fino alla metà di agosto.

In soccorso del reparto ci saranno il dottor Alberto Montano e Costanzo Spedaliere, coordinatore all'interno della Casa della Salute del Vietri, che garantiranno alcuni turni in corsia, così da permettere una migliore copertura nell'Uoc, garantendo anche l'attività della stessa Emodinamica.