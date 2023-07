«Una buona notizia i turni in Cardiologia, ma si lavori per risolvere il problema a lungo termine»

TERMOLI. In stretta sinergia ormai con le altre associazioni che si occupano dei destini della sanità pubblica nel basso Molise, l'amministratore del gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", Andrea Montesanto, dopo aver preso parte stamani alla conferenza stampa dell'omonimo comitato, con Nicola Felice, ha commentato la notizia sulla copertura dei turni nel reparto di Cardiologia.

«Buone notizie. Il reparto di Emodinamica garantirà i turni operativi h24. Apprezziamo l'intervento immediato per mantenere la continuità del servizio, e soprattutto la disponibilità dei medici. Il servizio però è stato garantito fino al 15 agosto, e dobbiamo affrontare anche un altro ostacolo. Un ulteriore medico del reparto dovrebbe lasciare il servizio durante il mese di agosto, annunciato da Nicola Felice questa mattina. È evidente che la soluzione tampone non è sufficiente e il problema si ripresenterà, forse addirittura in modo più critico. Spero che questa consapevolezza sia considerata nelle decisioni prese e che prenderanno. Auspichiamo che durante questo breve periodo si lavori intensamente per risolvere definitivamente il problema. Noi del gruppo "Salviamo L'ospedale San Timoteo" continueremo a seguire da vicino questa situazione, dando voce alle problematiche e sostenendo la ricerca di una soluzione definitiva. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri del gruppo per il supporto».