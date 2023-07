Indice dei prezzi al consumo, «Fondamentale coinvolgere le associazioni»

CAMPOBASSO. Non cessano le brutte notizie per le famiglie italiane: di recente l’Istat ha diffuso i dati sulla fiducia dei consumatori che a luglio fa registrare un calo, da 108,6 a 106,7. A ciò aggiungiamo che imminenti saranno le partenze per le vacanze d’agosto e … i prezzi di benzina e gasolio su tutta la rete fanno registrare aumenti (ai massimi da un anno) – lo denunciano Anna Rea, presidente dell’Adoc nazionale e Nicola Criscuoli, Presidente Adoc Molise.

Lo chiederemo finché avremo voce: sono necessari provvedimenti immediati per evitare le speculazioni che di certo non mancano: le famiglie italiane sono allo stremo e dovranno, in alcuni casi, anche rinunciare alle vacanze. L’Istituto di statistica segnala anche un peggioramento delle opinioni dei consumatori sulla situazione economica generale e delle attese sulla situazione economica generale. “Ci vuole trasparenza e informazione” – sottolineano dall’Adoc– “non speculazione sui prezzi, bisogna intervenire subito proprio perché la fiducia dei consumatori sta scemando”.

Vogliamo concordare i prodotti da inserire nel paniere, essere coinvolti nella determinazione dei tempi di avvio della fase sperimentale.

Siamo convinti – conclude la presidente dell’Adoc – che sia positivo l’accordo tra la Grande distribuzione, i produttori e il Governo, ma siamo convinti che le Associazioni dei consumatori debbano avere un ruolo da protagonista, come nella commissione di Allerta rapida.