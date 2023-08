Rottamazione cartelle fino a mille euro, «Non è un condono fiscale»

TERMOLI. Dopo i numeri legati al Bilancio e anche al recupero dell'evasione fiscale, come illustrato dall'assessore competente Giuseppe Mottola, e quelli relativi all'attività di vigilanza ambientale portata avanti dalle Guardie ecologiche del Congeav Molise, chiudiamo il trittico dei provvedimenti assunti nell'ultima seduta del Consiglio comunale di venerdì scorso, 28 luglio, con la delibera sulla rottamazione quater, illustrata dai proponenti, i consiglieri Francesco Rinaldi e Alberto Montano (Molise in Azione).

La mozione presentata in Consiglio comunale dal tandem costituitosi nel maggio scorso, condivisa dal gruppo di maggioranza e dalla Giunta Comunale, ha portato all’approvazione della delibera con cui si autorizza la cosiddetta “rottamazione quater per saldo e stralcio cartelle fino a mille euro”.

L’ amministrazione comunale dopo aver aderito alla normativa governativa ha stabilito le regole per la rottamazione delle ingiunzioni fino a 1000 euro, per le cartelle che vanno dall’ anno 2000 a giugno 2022.

«Non si tratta di un condono – precisano i consiglieri Rinaldi e Montano - abbiamo pensato di aderire al provvedimento di iniziativa governativa Rottamazione Quater, perché pensiamo che possa essere un’opportunità per il cittadino di poter sistemare le proprie posizioni nei confronti dell’amministrazione comunale e risolvere situazioni debitorie che riguardano Imu, Tari e anche multe e sanzioni al codice della strada. In tante situazioni gli interessi e le sanzioni possono arrivare ad incidere addirittura per il 40 per cento, che non è affatto poco. Difficile prevedere quanti saranno i cittadini che volontariamente aderiranno all’iniziativa ma, nel caso di adesione significativa, si potrà avere un importante avanzo di bilancio a favore delle casse comunali e quindi disponibili per la cittadinanza tutta.

Nel Regolamento elaborato e approvato sono previste le modalità con cui il cittadino può ottenere questo vantaggio: il numero delle rate in cui ripartire il pagamento, le modalità in cui il debitore manifesta la sua volontà, i termini per la presentazione dell’istanza e i termini entro il quale il concessionario trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare di quanto deve pagare e le scadenze da pagare.

Come amministrazione siamo felici di aver offerto una positiva opportunità ai nostri concittadini creando loro le condizioni per un grande risparmio e una serena conciliazione per i pagamenti che hanno in sospeso».