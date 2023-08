"Fede, devozione, preghiera e identità": la festa di San Basso

TERMOLI. Con fede, devozione, identità e preghiera viva il popolo di Dio si prepara a vivere la solennità di San Basso, patrono della città di Termoli e della diocesi di Termoli-Larino. Un momento di festa, riflessione, appartenenza a una comunità che può diventare un’occasione preziosa per riscoprire la propria fede e l’importanza delle relazioni in famiglia e con ogni persona che incontriamo, lasciandoci guidare dalla Parola di Dio e dal senso di fraternità. Giorni intensi da vivere con gioia e la consapevolezza di essere un unico popolo che può rivolgere il proprio sguardo verso il prossimo con gesti di amore, carità e riconciliazione. Un pensiero speciale rivolto ai nostri giovani, che stanno vivendo insieme al nostro vescovo Gianfranco, l’esperienza della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona accolti da Papa Francesco, e per tutti i giovani che si affidano al nostro santo patrono come guida sicura e amorevole per il cammino della vita.

Di seguito il programma religioso e ricreativo della festa di San Basso:

PROGRAMMA RELIGIOSO

TRIDUO di PREPARAZIONE 31 luglio, 1 e 2 agosto 2023

- ore 18.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

- ore 8 Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce e già Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino (Cattedrale)

- ore 9 Processione in mare con i Motopescherecci (San Basso salirà sul Miante)

- ore 19 Processione (Cattedrale - Barca del Santo - Borgo antico - Mercato ittico)

Visita al Santo Patrono presso il Mercato ittico

- ore 22 Veglia di preghiera (Mercato ittico)

VENERDÌ 4 AGOSTO 2023

- ore 6 Celebrazione Eucaristica al Mercato ittico, presieduta da monsignor Domenico D’Ambrosio.

Processione (dal Mercato ittico alla Cattedrale)

- ore 8.30 S. Messa (Cattedrale)

- ore 18,30 Solenne Pontificale presieduto da monsignor Domenico D’Ambrosio (Piazza Duomo)

- ore 19.30 Solenne Processione

- dalle ore 21 alle 24 Visita al Santo Patrono presso la Cattedrale.

PROGRAMMA RICREATIVO

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

- ore 21 Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano (SA) Cav. Maestro Paolo Addesso (Piazza Duomo)

VENERDÌ 4 AGOSTO 2023

- ore 21 – Grande Orchestra di Fiati 'Giuseppe Ragni" CITTA' di TERMOLI diretta dal Maestro Gianluca Greco (piazza Duomo)

- ore 24 – Spettacolo pirotecnico (porto turistico)

VENERDÌ 5 AGOSTO 2023

- ore 21.30 – Carl Brave in concerto (Porto)

Diffusi i ringraziamenti al Comune di Termoli, l’Associazione San Basso 7.0 e tutte le associazioni e i volontari di protezione civile impegnati nella buona riuscita degli eventi.