Parrucche per malati oncologici, riaperto il bando

MOLISE. La Regione Molise sostiene i pazienti oncologici con alopecia tramite un contributo per l’acquisto di parrucche

L’iniziativa non solo fornisce un aiuto materiale, ma rappresenta anche un gesto di comprensione, sottolineando l'importanza di prendersi cura non solo della salute fisica, ma anche di quella emotiva.

L’obiettivo è quello di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli durante il percorso di cura. Grazie a questo provvedimento, i cittadini residenti in Molise possono ora accedere a un contributo per l’acquisto di una parrucca.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente avviso è pari a euro 35.000,00 (di cui € 10.553,24 per l’ATS di Termoli) in base a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2020 e dalla D.D. n. 7897 del 30/12/2020, per il finanziamento delle domande presentate dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2023.

Le domande che soddisfano tutti i requisiti previsti dal presente Avviso saranno finanziate in base all’ordine di invio al protocollo delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali con D.D. Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 7897 del 30/12/2020.

In considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza dell’ultimo Avviso e allo scopo della più ampia attuazione della finalità legislativa, saranno considerate ammissibili anche le spese sostenute per l’acquisto di una parrucca di cui alla L.R. n. 6/2022 e ss.mm.ii. a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di scadenza dei termini sopra indicati (1° novembre 2023) per l’invio delle istanze, fermo restando le risorse disponibili.

Successivamente al raggiungimento dello stanziamento programmato, nel caso in cui risultino eventuali economie generate da rinunce/revoche/decadenze riferite a domande in precedenza ammesse e finanziate, sarà comunque possibile ammettere a finanziamento le domande pervenute nei termini sopra riportati ed escluse per mancanza di risorse, purché presentino i requisiti richiesti dal presente avviso.

- per i cittadini residenti nei Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Sociali di Termoli e Larino ovvero i comuni Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montemitro, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli, Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di Magliano e Ururi sarà competente l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli (Comune di Termoli).

Per quanto concerne la competenza dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, le domande devono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a mezzo pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it (nel qual caso la casella di posta elettronica certificata di partenza deve essere personale, associabile direttamente al soggetto richiedente il contributo);

a mezzo raccomandata A.R., indirizzata all’indirizzo “Ufficio protocollo del Comune di Termoli - Via Sannitica n. 5 - 86039 Termoli, con in oggetto la seguente dicitura “Domanda per l’accesso al contributo ai sensi della L. R. n.6/2020 contributi a sostegno delle attività a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”;

Le domande di partecipazione devono essere inviate dal 1° agosto 2023 fino al 1° novembre 2023. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede, in caso di pec, la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online e, in caso di raccomandata A.R., la data del timbro postale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.