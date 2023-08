Non mancano solo medici, «Grave carenza di infermieri al San Timoteo»

TERMOLI. Non mancano solo i medici nei reparti dell'ospedale San Timoteo, la carenza di personale riguarda anche la sfera infermieristica, come ha sottolineato in una nota ufficiale inviata ai vertici Asrem e al direttore sanitario del presidio termolese la Fials-Confsal, attraverso la segretaria territoriale Mariella Vaino e il segretario regionale Carmine Vasile.

In particolare, il disagio è manifesto nel reparto di Pediatria di viale San Francesco.

«Rappresentiamo la grave situazione di disagio lavorativo nella quale versa il personale infermieristico del reparto di pediatria/nido costretto a lavorare in turno con una sola unità infermieristica. I problemi sono arcinoti a tutti e attribuibili alla sottostimata esigenza in cui versa attualmente il reparto dovuta alla quiescenza di una unità, alle ferie spettanti da contratto per il periodo estivo e alle 3 unità in malattia. Allo stato attuale, la situazione risulta inaccettabile in quanto non si garantisce l'appropriatezza delle cure dei piccoli pazienti e la sicurezza per i lavoratori. Tale criticità è vissuta anche da altre unità operative, come Ortopedia-Urologia e Ostetricia-Ginecologia, dove seppur l’organico delle risorse umane assegnate appare sufficiente nel periodo ordinario, lo stesso nel periodo estivo risulta inefficace a garantire i Lea.

Si sottolinea che, di norma, la presenza permanente di due professionisti in turno garantisce la continuità assistenziale e la sicurezza nelle aree di degenza ordinaria e, oltretutto, si rende necessaria, in casi di emergenza dove la tempestività delle azioni sono fondamentali.

Per quanto sopra esposto al fine di tutelarci contro possibili ed eventuali riduzioni qualitative del servizio reso, nonché essere sollevati da ogni presumibile responsabilità, anche per danni a terzi ricollegabili direttamente o indirettamente alle carenze di organico, formuliamo la presente da ritenersi valida, legittima ed efficace nei confronti dei destinatari della stessa».