«Cimitero pieno di sterpaglie a Larino»

LARINO. «Con il Puchetti-bis la “continuità” fa da padrona anche nel cimitero, dove, noncuranza e disordine tengono compagnia ai nostri cari defunti, i quali, meriterebbero certamente maggiore attenzione e rispetto». Questa la dichiarazione del gruppo "Insieme per Larino" con un post su Facebook.

«Recarsi in questi luoghi non è mai una gioia per nessuno, ancor di più se ad accoglierci sono sterpaglie ed erbacce che si prestano a cornice nella dimora per la vita eterna- continuano- È vero, la programmazione del verde rappresenta un problema non di poco conto, sappiamo che la vastità del territorio e la mancanza di operai ed attrezzature proprie del comune rendono difficile la realizzazione di molteplici servizi e richieste; ed è proprio di fronte a ciò che il nostro appunto vuole evidenziare l’inefficacia di provare a risolvere i problemi con le cosiddette operazioni di “facciata” che di fatto mostrano l’assenza di un reale e concreto progetto che possa porre rimedio alle numerose situazioni di incuria che attanagliano il nostro Paese.

La gestione delle aree verdi, e non solo, ha bisogno di attenzione e cura costante, non occasionale, attraverso un "piano" preciso e definito, studiato e progettato, che possa eventualmente dare lavoro a persone ed aziende del nostro territorio».

