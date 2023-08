Vietato accendere i falò in spiaggia, l'ordinanza

TERMOLI. Si rinnova anche quest'anno, come nelle stagioni precedenti, anche al periodo della pandemia, il divieto di organizzare falò sulla spiaggia per la festa di San Basso.

È quanto prescrive l'ordinanza messa a punto e firmata dal vice sindaco Vincenzo Ferrazzano. «Considerato che nel mese di agosto, sia in occasione delle festività di San Basso che in quelle del Ferragosto, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud; in particolare l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni; ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori.

Ritenuto, quindi, dover vietare durante tutto il mese di agosto sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò che potrebbero essere causa di incendi pericolosi per l’ambiente e la sicurezza delle persone, si ordina sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli a partire dalle festività di San Basso e durante tutto il mese di agosto 2023 è fatto divieto a chiunque di detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi; campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro».