Scattano i divieti di sosta al porto, attenti a multe e rimozioni

TERMOLI. Croce e delizia degli automobilisti: è l'ordinanza che impone di liberare il piazzale del porto dalle vetture, in occasione della festività di San Basso.

A segnalarlo, per evitare quanto più possibile le spiacevoli conseguenze, è proprio l’organizzazione dell’associazione San Basso 7.0.

«Entra nel vivo la Festività di San Basso. Dalla mezzanotte e fino al 6 agosto è vietata la sosta in ambito portuale su tutta l’area evidenziata. Anche eventuali auto autorizzate Ztl. Vi consigliamo di spostare le auto onde evitare multe e rimozioni. Grazie a tutti e W San Basso. Dopo non dite che non vi abbiamo avvisato. Per la festa del nostro Santo Patrono Basso vi preghiamo di non parcheggiare le auto nelle zone evidenziate».