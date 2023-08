La campagna di sicurezza stradale proseguirà nelle scuole col progetto Icaro

Lamborghini Huracan della Polizia di Stato al Castello Svevo

TERMOLI. Il weekend appena trascorso ha visto il passaggio del pullman azzurro e della Lamborghini “Huracan” della Polizia Stradale nel litorale abruzzese e molisano.

Tre le tappe: Giulianova in provincia di Teramo, Pescara e Termoli.

La campagna itinerante della Polizia di Stato ha portato in piazza i contenuti della sicurezza stradale, della prevenzione e dell’educazione stradale divulgati da poliziotti esperti che abitualmente hanno contatti con i bambini ed usano un linguaggio semplice ed attivatori emozionali accattivanti come video e cartoni scelti appositamente per loro.

Non sono mancati però i contatti con tutti gli utenti della strada, interessati ad avere informazioni sulle corrette condotte di guida da tenere per evitare incidenti e che si sono prestati a provare l’etilometro per conoscerne meglio il funzionamento.

La Lamborghini è stata, come sempre, il catalizzatore che ha richiamato tanti spettatori curiosi di vedere da vicino la vettura che ha l’importantissimo compito di trasportare organi da un ospedale ad un altro, viaggiando con la massima sicurezza e la miglior velocità consentita.

Con questi presupposti, nella serata di domenica 30 luglio, a Termoli, largo Pié di Castello, dinanzi al castello Svevo, residenti e turisti hanno incontrato gli operatori della Polizia Stradale presenti e l’attività è stata particolarmente apprezzata sia dagli adulti che dai bambini.

La campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale proseguirà nelle scuole con il progetto Icaro, frutto di un ormai ventennale partenariato tra la Polizia di Stato ed il Ministero dell’Istruzione.

Galleria fotografica