Convocato per lunedì 7 agosto il Consiglio sulla decadenza di Roberti da sindaco

mer 02 agosto 2023

TERMOLI. Inizierà ufficialmente lunedì prossimo, 7 agosto, l'era del vice sindaco facente funzioni a Termoli, Enzo Ferrazzano.

Sì, perché col terzo passaggio in Consiglio comunale sull'incompatibilità del sindaco Francesco Roberti, ora presidente della Regione, verrà dichiarata la sua decadenza, dopo la prima contestazione avvenuta il 12 luglio e la conferma della incompatibilità dello scorso 24 luglio.

Il presidente dell'assise civica, Annibale Ciarniello, ha convocato per lunedì prossimo, alle 8.30 in prima convocazione, l'assemblea consiliare chiamata a dare questo suggello formale, che darà il via all'ultima fase di vita amministrativa, con Ferrazzano che traghetterà l'ente fino alle prossime elezioni amministrative.

Nei fatti, già nelle scorse settimane ha presieduto la Giunta, col sindaco Roberti che dopo la proclamazione del 6 luglio scorso, ha avviato la staffetta.

Nell'agenda della seduta di Consiglio anche una variazione d'urgenza del Bilancio di previsione e l'approvazione del nuovo regolamento della Tari, che prevedrà anche gli sgravi per chi ha studenti fuori sede.