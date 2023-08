Fuochi d'artificio di San Basso, obblighi e divieti

TERMOLI. In occasione dei fuochi pirotecnici per la festa patronale di San Basso, la Capitaneria di porto di Termoli ha emanato la seguente ordinanza.

Nei giorni ed orari sotto indicati, presso il litorale sud di Termoli e precisamente sulla testata del molo sud del porto turistico “Marina di San Pietro”, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di seguito, avrà luogo l’accensione di fuochi pirotecnici da parte della Ditta “Rosa Antonio Michele Piroluce” in onore del Santo Patrono San Basso, secondo le prescrizioni di cui alle autorizzazioni in preambolo citate:

➢ giorno 3 agosto 2023: alle ore 9, alle ore 12 ed alle ore 19;

➢ giorno 4 agosto 2023: alle ore 9, alle ore 12, alle ore 19 e dalle ore 23.59 alle ore 1 del 05 agosto 2023;

Interdizione dell’area e specchio acqueo di accensione dei fuochi

a) Area a terra: dalle ore 07.00 del giorno 3 agosto 2023 fino alle ore 02.00 del giorno 5 agosto 2023, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica, l’area a terra di cui al rende noto per un raggio non inferiore a 100 mt. interessata dallo spettacolo pirotecnico, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere.

b) Area a mare: nello specchio acqueo in prossimità del suddetto molo sud del porto turistico, per un raggio non inferiore a 300 mt. dalla zona di sparo di cui al rende noto, nei seguenti periodi:

1. il giorno 03 agosto 2023: dalle ore 08.55 alle ore 09.05, dalle ore 11.55 alle ore 12.05, dalle ore 18.55 alle ore 19.05;

2. il giorno 04 agosto 2023: dalle ore 08.55 alle ore 09.05, dalle ore 11.55 alle ore 12.05, dalle ore 18.55 alle ore 19.05 e dalle ore 23.45 sino alle ore 01.30 del 05 agosto 2023;

è vietato:

▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

▪ transitare e sostare nell’area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;

▪ praticare la balneazione e comunque accedervi,

▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura;

▪ effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;

▪ svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutare l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

▪ le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o all’ente organizzatore;

▪ le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;

▪ i mezzi di soccorso.

In occasione della regata ‘Trofeo di San Basso’ dei canottieri del gruppo termolese, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato l’ordinanza con divieti per il tratto di mare interessato dalla gara.

Domenica 06 Agosto 2023, dalle ore 9 alle ore 15, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Canottieri Termoli”, organizzerà una regata canottiera denominata “Regata di San Basso 2023”, con campo di gara predisposto nella zona di mare antistante la spiaggia di Sant’Antonio e precisamente di fronte al trabucco denominato “di Celestino” e in caso di condizioni meteo avverse, nella zona di mare antistante la spiaggia di Rio Vivo e in caso di condizioni meteo avverse anche su questo versante, all’interno del porto.

Lungo la rotta tutte le unità in transito dovranno navigare prestando la massima attenzione ed alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità evitando di creare movimenti ondosi che possano intralciare lo svolgimento della manifestazione. Eventuali manovre di avvicinamento al tratto di mare interessato dovranno essere concordate con l’Avvocato Nicola Balice, responsabile della manifestazione presente sul posto, mediante comunicazioni via V.H.F. (Canale 16) o telefoniche (Cell. 339.3737076).

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia ed i mezzi di soccorso.

Il “Circolo Canottieri Termoli”, in qualità di unico responsabile e organizzatore della manifestazione, rappresentato dall’avvocato Nicola Balice, nel rispetto dei regolamenti Associativi, dovrà seguire nel dettaglio la regata e, oltre a quanto richiesto con l’istanza citata in preambolo, dovrà: ▪ riportare a questa Capitaneria di Porto, via radio o attraverso altro mezzo, l’inizio e la fine della

stessa, l’eventuale sospensione anche in caso di emergenza nonché, prima della partenza, il numero esatto di persone/unità partecipanti alla manifestazione;

▪ accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio fino al rientro, siano tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, sospendendo la stessa qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca;

▪ assicurarsi che le unità partecipanti all’evento, regolarmente armate ed equipaggiate ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza e dei documenti, qualora previsti, non intralcino in alcun modo la navigazione o i canali di accesso al Porto di Termoli;

▪ assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare e la tutela dell’ambiente;

▪ assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, allo scopo di scongiurare possibili incidenti/danni a persone e/o cose;

▪ salvaguardare i partecipanti alla manifestazione con opportuna assistenza sanitaria;

▪ rimuovere tempestivamente al termine della regata le boe di segnalazione del campo.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.