San Basso: processione a mare, regole d'ingaggio

TERMOLI. Nella raffica di ordinanze di San Basso che ha emesso la Capitaneria di Porto, la più attesa è senza dubbio quella relativa alla processione a mare. Prevista dalle ore 9.30 alle ore 13, nelle acque di Termoli e nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Termoli, col motopeschereccio “Miante” a portare la statua lignea del Patrono.

«I Comandanti di tutte le unità partecipanti alla processione devono rispettare le norme per prevenire gli abbordi in mare, ponendo particolare attenzione alla velocità che deve essere la minima consentita per il governo sicuro dell’unità e valutata in dipendenza del traffico, delle condizioni metereologiche, della visibilità, delle caratteristiche tecniche dell’unità e tenendo in debito conto i momenti di rallentamento e fermo del convoglio.

I Comandanti delle unità dovranno scrupolosamente rispettare le seguenti prescrizioni: - rispettare il numero massimo di persone imbarcabili sulla propria unità e secondo quanto stabilito dal Rina in occasione degli accertamenti di stabilità eseguiti all’uopo per lo svolgimento di tale manifestazione; - divieto di partecipare alla processione in mare qualora le condizioni di sicurezza e lo stato delle relative imbarcazioni sia mutato rispetto a quanto accertato dal Rina in occasione delle visite occasionali di stabilità di cui sopra; - divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca; - le attrezzature per la pesca devono essere lasciate a terra; qualora ritenuto necessario e sotto la responsabilità del comandante del Motopesca, i divergenti devono essere sistemati e rizzati per la sicurezza dei passeggeri; la navigazione dovrà avvenire in condizioni meteomarine assicurate favorevoli entro un miglio dalla costa ed in ore diurne; - prendere visione del bollettino meteo prima di intraprendere il viaggio; i passeggeri devono essere sistemati solo sul ponte principale di coperta principale; i passeggeri dovranno essere istruiti, prima della partenza delle rispettive unità, in merito all’accesso ed all’utilizzo dei mezzi di salvataggio, anche mediante prove pratiche; - verificare, prima della partenza, che l’unità sia in possesso di tutte le dotazioni e mezzi individuali/collettivi di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate, in relazione alla navigazione da intraprendere, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le unità di lunghezza compresa tra i 15 e i 35 metri non presenti nell'elenco 1, che intendono partecipare all’evento, potranno imbarcare un numero massimo di persone così come indicato nella tabella “2”.

Le unità di lunghezza inferiore ai 15 metri potranno imbarcare il numero massimo di persone previsto dalla dichiarazione di stabilità rilasciata dall’Ente tecnico. Sono fatte salve le prescrizioni di legge inerenti i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali.

Navi, imbarcazioni e natanti in genere che si trovino a navigare in prossimità del percorso interessato dalla processione a mare, dovranno prestare la massima attenzione ed in particolare: - non incrociare le rotte del convoglio e/o comunque non inserirsi fra le unità partecipanti alla processione; - navigare ad una velocità di sicurezza adeguata alla situazione e tenersi ad una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti alla processione non inferiore ai 100 metri.