Santa Maria degli Angeli, i suoi primi 40 anni

TERMOLI. È certamente uno dei quartieri più popolosi della città di Termoli, probabilmente secondo solo a quello di San Pietro-Porticone. Ricorre oggi 2 agosto la Festa di Santa Maria degli Angeli, nel relativo Quartiere cittadino. È il quarantennale della Festa, nata nel 1983. Raccontata dal presidente dell'associazione di promozione sociale "Il Mosaico" che proprio qui nasce, l'avvocato Enrico Miele, anche capogruppo di Fi in Consiglio comunale.

«La Festa allora consisteva in un piccolo momento di convivialità nel neonato Quartiere, tra pochi intimi e non era dedicata a Santa Maria degli Angeli. Erano tempi di una socialità spontanea e genuina, tra persone che si erano conosciute da poco e avevano una gran voglia di festeggiare e condividere.

Difesa Grande era una estesa campagna, con poche strade e servizi, ma tanto entusiasmo.

Nel 1981 erano state consegnate le Pollici e le “90”, nel 1983 le “120”.

Un mosaico di umanità: persone con provenienze diverse, per lo più giovani famiglie con figli adolescenti, che avevano “colonizzato” quella landa periferica dotata di case nuove, ampie, con tanto spazio verde a disposizione.

La maggior parte erano dipendenti Fiat, azienda ben visibile dall’altura di Difesa Grande, che ha dato tanto a Termoli e al Molise intero.

Nel 1983 una baracca di zinco fungeva da Chiesa e Padre Renato, inviato qualche anno prima dai Frati Cappuccini, celebrava Messa.

La Festa di quartiere si teneva nel mese di settembre ed il tempo spesso era inclemente.

Di fronte alla baracca un arido campetto di calcio. Nel 1983 nasceva da quella polvere anche il GS Difesa Grande, grazie a Nunzio Cucoro ed altri appassionati residenti.

Nel 1986 fu istituita la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli dal vescovo Cosmo Francesco Ruppi, frazionandola dalla confinante Parrocchia di San Francesco.

Da un antico progetto di affidare anche la nascente parrocchia ai frati deriva la motivazione del nome.

Nel frattempo si consegnavano altre palazzine, chiamate sempre in base al numero di appartamenti, le 66, le 54 etc.

Nel 1987 venne nominato parroco don Benito Giorgetta. L’entusiasmo di quel giovane prete con la Punto turbo rossa fu carburante incredibile per lo sviluppo della Comunità e della relativa Festa dedicata a Santa Maria degli Angeli e anticipata al 2 agosto, data simbolica prima di San Basso.

La costruzione della Chiesa (anno 1993) e della relativa Piazza conferirono una grandissima dignità al Quartiere, che prese proprio il nome di Santa Maria degli Angeli.

Don Benito per 24 anni ha contribuito alla crescita spirituale della Comunità, lasciando una meravigliosa eredità. Grande merito va al Comitato Festa, che da 40 anni consecutivi cura con encomiabile impegno tutti i dettagli.

Un lavoro incredibile, dietro le quinte, che parte mesi prima, con la raccolta dei fondi, lo studio dei preventivi, la scelta dei cantanti, la predisposizione degli stand gastronomici, la preparazione del bazar, la presenza ai fornelli, alla cassa, ai gazebo etc.

Un manipolo di uomini e donne di grande coraggio, un tempo baldi giovani, oggi forse con qualche acciacco fisico, ma sempre stupendi per quell’ energia generosa che profondono per il Quartiere.

Un pensiero ed un ringraziamento anche per chi oggi non c’è più, ma ha contribuito tanto alla Festa, che come evidente, si intreccia con lo sviluppo del luogo, in a simbiosi unica. La Festa è oggi inserita stabilmente nel cartellone dell’Estate termolese e attira ogni anno tantissimi visitatori.

Da 12 anni i meriti sono anche di Don Gabriele, che da bravo parroco cura spiritualmente la Comunità, senza far mancare il paterno e concreto sostegno per la prosecuzione della Festa e delle tradizioni maturate in questi intensi 40 anni.

La Festa è entrata in una delicata fase di maturità. È forse necessario amalgamare vecchie colonne con giovani leve per un saggio passaggio generazionale, affinché il comitato possa proseguire con la stessa dedizione, ma con rinnovato entusiasmo, intercettando anche i bisogni delle giovani generazioni.

I 40 anni della Festa sono di conseguenza i 40 anni del Quartiere, che sto ripercorrendo in un Libro di prossima uscita, come omaggio a quelle “pietre vive” che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo».

Galleria fotografica