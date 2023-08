Dopo la sperimentazione cambia lo spazzamento programmato: una sola settimana al mese

TERMOLI. Una sperimentazione nel periodo estivo, in vista di una più generale attività di spazzamento programmato sulla città di Termoli. Tuttavia, l’esito in questa fase della stagione è stato considerato non incline alle esigenze dei turisti e della cittadinanza, così è stata sospesa.

Pubblicata l’ordinanza che rimanda a settembre, come avviene a scuola per chi non ha passato l’anno in modo soddisfacente, proprio l’attività di spazzamento, che era stato riavviato il 24 luglio, dopo quasi 4 anni di stop, avvenuto nell’autunno 2019.

La sperimentazione del nuovo piano di spazzamento meccanico programmato delle seguenti strade e piazze cittadine del centro urbano di Termoli:

1. via Cavalieri di Vittorio Veneto

2. via Dante

3. piazza Bega

4. via Mario Pagano

5. corso Umberto I

6. corso Nazionale

7. via Cesare Battisti

8. corso Fratelli Brigida

9. via Abruzzi

10. corso Vittorio Emanuele III

11. via Leopoldo Pilla

12. via Gabriele Pepe

13. vico Nazario Sauro

14. via Cairoli

15. via Carlo del Croix del Croix

16. via Roma

17. corso Mario Milano

18. via XXIV Maggio

19. via Amedeo di Savoia

20. via XX Settembre

21. via IV Novembre

22. via Gioberti

23. via Duca degli Abruzzi

24. via Alfano

25. via Borgo

26. via Frentana

27. via Guglielmo Oberdan

28. lungomare Cristoforo Colombo

29. via Sannitica

30. via Adriatica

31. via Mazzini

32. via Belvedere

33. via Armando Diaz

34. via Oliviero

35. via Francesco D'Ovidio

36. via Saverio Cannarsa

37. via Vincenzo Cuoco

38. via Cavour

39. piazza Garibaldi (piazza stazione FS).

All'esito della breve fase di sperimentazione, è stata constatata la possibilità di ottenere un buon livello di pulizia di strade e piazze, effettuando per una sola settimana al mese lo spazzamento meccanico programmato secondo il piano del gestore. E’ stata ravvisata, pertanto, la necessità di apportare opportune modifiche alla disciplina disposta con l'Ordinanza dirigenziale n. 232 dell'08.07.2023, stabilendo che le operazioni di spazzamento meccanico programmato delle strade centrali di Termoli avranno luogo solamente nella prima settimana di ciascun mese dell'anno (settimana seguente la prima domenica del mese). Stabilito quindi, di dover apporre in corrispondenza di ciascun segnale di "divieto di sosta temporaneo – Modello II 8/a Art. 83 per pulizia meccanica", l'indicazione integrativa: "solo nella settimana seguente la prima domenica del mese", il dirigente del settore Gianfranco Bove, ha introdotto l'istituzione del divieto di sosta temporaneo (Modello II 8/a Art.83, per pulizia meccanica delle strade), secondo il piano di dettaglio segnaletico allegato all'Ordinanza dirigenziale n. 232 dell'08.07.2023, con validità limitata alla sola settimana seguente la prima domenica di ciascun mese dell'anno; disponendo l'apposizione in corrispondenza di ogni cartello stradale di "divieto di sosta temporaneo - Modello II 8/a Art. 83 per pulizia meccanica", dell'indicazione integrativa: "solo nella settimana seguente la prima domenica del mese".

La decorrenza della validità del provvedimento è successiva all'integrazione della cartellonistica stradale di "divieto di sosta temporaneo (Modello II 8/a Art. 83) per pulizia meccanica)" con la specifica indicazione "solo nella settimana seguente la prima domenica del mese"; sino a che non saranno operate le modifiche alla cartellonistica stradale, lo spazzamento avvenga senza l'obbligo di liberare la sede stradale dai veicoli parcheggiati.