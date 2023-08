Obitorio aperto solo di mattina: «Anche la dignità del trasporto salme viene meno»

TERMOLI. Da quattro settimane è cambiato l'orario di apertura dell'obitorio e del trasporto interno delle salme. Lo ha stabilito un provvedimento del direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Reimondo Petrocelli. «A causa della carenza di personale del servizio di Obitorio, si dispone, temporaneamente, l'apertura dello stesso dal lunedì al sabato feriali, dalle 7 alle 13, oltre tale orario il trasporto salme con relativa documentazione, dal reparto all'obitorio, deve essere effettuato dal personale di supporti delle unità operative interessate. Si precisa che durante il periodo di chiusura le chiavi sono in possesso del servizio di portierato».

Circolare brandita e resa nota dall'avvocato Enzo Iacovino, che non ha risparmiato il consueto graffio: «Ora anche l’obitorio del presidio ospedaliero di Termoli opera a prestazioni ridotte (7-13) per carenza di personale! Abbattuti i Lea. Abbattuti i molisani. Ora non è garantito più neppure il trapasso dignitoso!»