«La forza del nonno del mondo», don Benito in viaggio con Papa Francesco

«La forza del nonno del mondo», don Benito in viaggio con Papa Francesco

TERMOLI. Un diario di viaggio, quello che don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo, attraverso i social, sta divulgando a tutto il mondo. Non è affermazione iperbolica, poiché i riflettori del globo sono accesi sulla presenza di Papa Francesco a Lisbona, dove don Benito è ospite speciale, essendo stato proprio in aereo col Pontefice, a cui ha regalato il libretto “In viaggio con Papa Francesco”, realizzato per l’occasione come dono al suo ospite, con disegni e giochi enigmistici, per avvicinare i giovanissimi, ma non solo, al Papa “come persona, come battezzato, come pastore universale che guida la Chiesa”.

Ha salutato a uno a uno tutti i presenti il Santo Padre e don Benito afferma: «Ciò che stupisce ed attrae è la forza “del nonno del mondo”. Instancabile, sorridente, affabile, inossidabile. Capace di reggere sforzi, fatiche. Già tutto questo è un annuncio. Grazie Santo Padre».

Galleria fotografica