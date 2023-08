Ricorsi e concorsi, il Comune assume il "comandante" Antonio Valente

TERMOLI. Diventa esecutiva, in attesa dell’esito del ricorso in appello, la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del tribunale di Larino, che ha condannato il Comune di Termoli rispetto alla mancata assunzione del dottor Antonio Valente, in relazione al concorso per il comandante della Polizia locale datato niente meno che dicembre 2009, ossia quasi 14 anni fa. Il giudice frentano ha accolto parzialmente il ricorso accertando e dichiarando il diritto di Antonio Valente, quale vincitore del concorso indetto determinazione dirigenziale n. 1434/2007, all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di comandante della Polizia Municipale con decorrenza giuridica ed economica a far data dal primo dicembre 2014 e condannando il Comune di Termoli al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle retribuzioni non percepite in qualità di Comandante di Polizia municipale nel periodo decorrente dal 1 dicembre 2014 sino all'assunzione in servizio, detratto quanto percepito dal ricorrente, nel medesimo periodo in virtù del contratto di agente di Polizia municipale.

L’udienza di appello è già fissata al prossimo 10 novembre. Nel frattempo, il 29 giugno scorso l’avvocato Gaetano Caterina, consulente legale del Comune di Termoli nella fattispecie, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e stante l’esecutività della sentenza e la messa a disposizione di Valente inviata il 16 giugno scorso, ha chiesto di valutare l’opportunità di invitare lo stesso per la sottoscrizione del contratto e la presa in servizio. Per questo, ritenendo di dover procedere all’esecuzione della sentenza 104/2023, al fine di adempiere all’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quando riguarda il caso deciso, al dispositivo senza prestarsi acquiescenza, al solo fine di adempiere alla pronuncia, fatto salvo l’esito del giudizio presso la Corte d’Appello di Campobasso; la Giunta comunale ha stabilito, nelle more della definizione del ricorso in appello, di dare attuazione alla sentenza senza prestarsi acquiescenza e, per l’effetto, di procedere all’assunzione.