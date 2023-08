L'omaggio dei fedeli a San Basso, lunghe file al Mercato ittico

L'omaggio dei fedeli a San Basso, lunghe file al Mercato ittico

TERMOLI. Pur in assenza della "veglia di preghiera" che tanto successo riscosse lo scorso anno, col vescovo Gianfranco De Luca impegnato a Lisbona, non è mancato affatto il momento di straordinaria comunanza popolare, che ha riproposto uno dei riti più antichi e sentiti della festa patronale, per l'appunto quello che vede il pellegrinaggio alla statua lignea del Santo nel luogo più tipico della marineria termolese.

Tanti i fedeli accorsi alla visita nel Mercato ittico della statua lignea di San Basso.

Lunghe file nella serata del 3 agosto, per la presenza in questo luogo simbolo della marineria termolese.

Il folto programma prevede inoltre, stamani, alle 6 messa dell’aurora, proprio al mercato ittico, sempre col vescovo De Luca, seguirà la messa delle 8.30 e il solenne Pontificale delle 18.30, che sarà seguito dalla processione alle 19.30.

Galleria fotografica