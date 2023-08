Notte nel Borgo antico "Futura", a Montenero tre serate da vivere dal 5 al 7 agosto

TERMOLI. Sarà l’edizione che celebrerà la fusione tra passato e futuro, tradizione e modernità, la numero 18 della “Notte nel Borgo Antico – FUTURA”. L’edizione di quest’anno di uno degli eventi più attesi dell’estate montenerese, targato Pro Loco “Frentana” e tra i vincitori del Bando "Turismo È Cultura 2022/2023" della Regione Molise, ha nel nome la sua vision: presentare ricchezze antiche accanto a quelle moderne del nostro territorio, sapori antichi proosti in modi moderni, saperi antichi narrati con linguaggi moderni. Antico e moderno fusi insieme. E non c’è fusione senza fuoco. E sarà proprio il fuoco il protagonista dello spettacolo di apertura di questa edizione, intitolato “La Magia del Fuoco”, a cura dell’ASCD ArteApulia, in scena sabato 5 agosto alle ore 21:30 in P.zza Giovanni XXIII.

Saranno tre serate in cui, nei vicoli e nelle piazzette del centro storico di Montenero di Bisaccia, i visitatori potranno godere di opere e rappresentazioni di forme artistiche di vario genere. Ci sarà l’arte, dalle straordinarie creazioni esposte nell’antico Frantoio Cremonese di Ylenia Paladino, un’artista molto importante che ha esposto una sua opera anche al Louvre di Parigi, alla performance artistica in una pittura estemporanea di Luigi Marchesani e i Malarazza.

Ci sarà l’artigianato locale, con numerosi espositori locali, regionali e provenienti anche da fuori regione.

Ci sarà la poesia, con “Passeggiando con Paterno” e “Viulette timituse": due esperienze, l’una visiva e l’altra uditiva, che permetteranno di passeggiare per le vie del Borgo leggendo e ascoltando versi e storie dello storico e poeta montenerese Emilio Ambrogio Paterno, che raccontano la Montenero di Bisaccia del passato.

Ci sarà la musica, quella leggera del repertorio italiano e internazionale e quella della tradizione locale dei gruppi itineranti.

Ci sarà, ovviamente, l’enogastronomia: la possibilità di degustare tantissimi prodotti tradizionali locali, alcuni di essi rivisitati e serviti alla maniera del moderno street food.

Vi aspettiamo, allora, a Montenero di Bisaccia, dal 5 al 7 agosto, per la 18esima edizione della “Notte nel Borgo Antico – FUTURA”.