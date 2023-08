La messa dell'aurora, suggestione e fede per San Basso

TERMOLI. La messa più suggestiva. La celebrazione eucaristica dell'aurora è la più sentita. Sveglia all'alba per devoti e fedeli, cittadini e autorità. Piazzale del porto gremito, ma ordinato, con le sedie tutte in fila e colmare in pochi minuti, già dalle 5.30 se non prima. San Basso viene traslato dal mercato ittico, dopo la veglia notturna e issato sull'altare. Uno scenario magnifico, con alle spalle l'effige del borgo antico e il centro storico, di fronte il mare e appunto, l'aurora. Il.sole che sorge. A celebrarla stamani l'ex vescovo di Termoli e arcivescovo emerito Domenico D'Ambrosio, accanto a lui monsignor Gabriele Mascilongo e gli altri sacerdoti. In prima fila il vice sindaco Enzo Ferrazzano, l'assessore regionale Michele Marone, il comandante della Guardia Costiera Sergio Mostacci, il comandante della stazione Carabinieri Filippo Cantore. Presenza di spicco quella della procuratrice Elvira Antonelli, che non dimentica certo le sue origini adriatiche. Una omelia personale e personalizzata quella di monsignor D'Ambrosio, che ricorda i 9 anni vissuti qui da presule e che porta nel cuore. Ogni giovedì rivela di pregare per la diocesi di Termoli-Larino e poi scherza sull'essere emerito, ossia di vescovo rottamato, ma abile a essere richiamato in servizio come in questo caso. Simpatia ed empatia uniche. La comunità è ancora molto legata a lui. La messa dell'aurora, rivolta ai pescatori, si conclude con la banda che arriva sul sagrato d'occasione e poi scorta in processione il Patrono al ritorno in cattedrale.