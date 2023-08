Stazione marittima al porto di Termoli, domani l'inaugurazione

TERMOLI. Dopo tanta attesa, domani pomeriggio, finalmente, apre la stazione marittima al porto di Termoli.

Il progetto, partito nel 2020, nella giornata di domani, venerdì 5 agosto, alle ore 17 presso la banchina Nord-Est del molo di Termoli, vedrà la luce.

La stazione marittima nasce dall’esigenza di fornire un giusto riparo e servizi alle centinaia e centinaia di persone che affollano ogni giorno e in più fasce orarie d’estate, la banchina in attesa di imbarcarsi per le Isole Tremiti, oppure anche di ritorno dalle Diomedee. Come avviene proprio alla stazione ferroviaria o al Terminal bus, certo spazi e attività differenti, ma comunque un punto di riferimento indispensabile, visto con favore anche dagli stessi operatori portuali.

I fondi per realizzare la stazione marittima sono contenuti nel Programma Interreg CBC Italia – Albania – Montenegro Progetto “MTC Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity”.

Galleria fotografica