Barriere architettoniche, Marone (Lega): "in arrivo dal Mit 65mila euro"

TERMOLI. “In arrivo dal Mit 65 mila euro per il nostro Molise. Si tratta di fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per la messa in sicurezza e l’adeguamento di case, uffici e proprietà di privati.

Un impegno assunto dal Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con un decreto firmato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Lavoro e Politiche sociali. Nello specifico saranno destinati 57 mila euro per il 2023 e 7 mila per il 2024. Una risposta concreta alle esigenze delle persone con disabilità e al loro diritto alla mobilità”.

Lo dichiara Michele Marone, coordinatore della Lega in Molise.