Bonamico: «Obiettivo portare il Molise fuori dal commissariamento il prima possibile»

TERMOLI. Prime dichiarazioni ufficiali da neo commissario alla sanità (o meglio per il rientro dal debito sanitario) per l'avvocato Marco Bonamico (che avrà al suo fianco come vice Ulisse Di Giacomo), dopo che per alcuni mesi è stato alter-ego dell'ex commissario e Governatore Donato Toma nel Molise. Nomina ricevuta dal Governo, nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è quello di portare la sanità molisana fuori dal commissariamento il prima possibile, l'ha ribadito nel corso di una intervista telefonica realizzata per l'emittente TeleRegione.

«Credo che sia doveroso, dopo 14 anni, uscire dal commissariamento e credo, secondo me, che si possa fare. Da commissario la prima cosa che farò è quella di cercare di creare una struttura. Per ora sono da solo, con il supporto molto valido della gestione generale della salute. Purtroppo siamo pochi e senza struttura non si fa niente. Adesso hanno promesso dall’Agenas che mi daranno del personale e, quindi, questo dovrebbe facilitarci un pochino il compito di darci un supporto maggiore, di incidere di più sulle scelte e sulle decisioni. Mancano totalmente i dati dall’Asrem, non sappiamo i costi, non c’è un controllo di gestione, quindi è tutto da mettere in piedi. I privati svolgono il loro lavoro e lo svolgono bene, credo che la criticità di questo periodo vada risolta e già siamo a buon punto. Mi sembra che ormai questi tutti gli erogatori privati che hanno firmato i contratti. Quindi se riusciamo a firmare anche gli ultimi e dovremmo riuscirci in settimana, adesso possiamo prendere il decreto è farlo nostro e possiamo firmare i contratti con tutti. Dal Governo ci aspettiamo tutto l’aiuto possibile, ma la situazione del Molise non è così diversa dalle altre Regioni».